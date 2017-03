Cartagena vestida de reina con el Concurso Nacional de Belleza

Durante esta semana las 23 candidatas del Concurso Nacional de la Belleza en Cartagena han demostrado sus aptitudes para coronarse como la nueva Señorita Colombia.

Todas se han caracterizado por su permanente sonrisa durante los actividades sociales y el uso de accesorios artesanales del Caribe, como la filigrana momposina, tejidos similares al sombrero vueltiao’, entre otros.

Entre el grupo de las candidatas destacadas se encuentran la señorita Cesar, Anabella Castro, quien ganó el reinado de la Policía y la señorita Atlántico, Martha Martínez, reina de la puntualidad.

“Todos los atlanticenses somos puntuales, desde que soy niña mi mamá me decía que era ansiosa pero no, me gusta ser puntual y eso también es para que la gente vea que los costeños sí somos puntuales”, aseguró.

“Yo creo que ellos que tenemos las mujeres colombianas, créanme que la decisión complicada porque somos 23 mujeres hermosas, pero en verdad lo quería tener este honor, pero no me lo esperaba”, dijo la señorita Cesar.

Esta tarde se realizará el desfile de carrozas donde participarán más de 22 comparsas que son traídas desde diferentes partes del país para celebrar la belleza colombiana.

Añoranza novembrina

Raimundo Angulo, presidente del Concurso Nacional de Belleza aseguró que como todo cartagenero añora las fiestas de noviembre para la celebración del reinado. Sin embargo, dio un balance muy positivo de lo que han sido los primeros días del certamen.

“Soy cartagenero y cuando era niño, tiraba ‘busca pié’, le jalaba a este tema de las fiestas de noviembre, no me siento muy cómodo porque es marzo pero hay que cambiar, aceptar y cada día trae su afán. Hasta ahora va funcionando”, comentó.

Raimundo Angulo destacó que el Concurso Nacional de Belleza en el mes de Marzo se convierte en un nuevo atractivo turístico para la ciudad y una pasarela para la industria colombiana.

“Cumplimos los objetivos de promoción de la ciudad y al mismo tiempo de la industria colombiana porque aquí jalonamos los zapatos de Santander, promovemos telas, los diseñadores aliados del concurso muestran en esta pasarela la moda colombiana”, añadió.

Para el día de mañana se realizará la celebración de las balleneras, un recorrido en lanchas por la bahía de Cartagena en el que las candidatas saludarán en traje de baño a los espectadores de la zona costera. Esa misma noche se realizará el desfile en traje de baño y el día lunes será la elección y coronación de la nueva señorita Colombia.