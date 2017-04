Cartagenera que nunca ha viajado a Sibaté, le aparece multa de tránsito en ese municipio de Cundinamarca

Rosmaira Ruiz Cantillo, es una cartagenera que aún no sale de su asombro, luego de enterarse de una foto multa por cerca de 500 mil pesos que le aplicaron en febrero del 2016 agentes de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Sibaté, en el departamento de Cundinamarca.

La sorpresa de esta mujer radica en que no ha viajado con su vehículo hacia esa población y que el automotor que compró en el 2015 en un concesionario de Cartagena, sólo ha sido utilizado para movilizarse de su casa al trabajo y para realizar alguna que otra diligencia en Barranquilla.

“El vehículo tiene matricula de Bogotá y quizás es una de las razones por la que se me está presentando el problema allá en esa jurisdicción. Desde que lo compré en el 2015 hasta la presente, jamas lo he sacado de un sitio distinto al de Cartagena y Barranquilla. El carro lo manejo sólo yo”, señaló.

Explicó que se enteró de la multa cuando presentó una solicitud para obtener un permiso especial para conducir un día de pico y placa ante el Departamento Administrativo de Transito y Transporte (Datt). “Cuando ellos se meten al sistema para ver si yo aplicaba o no, me dicen que no podía porque tengo una foto multa en Sibaté, Cundinamarca. Yo me quedé súper sorprendida porque no a Sibaté, Cundinamarca, jamás he ido. Mi carro solo ha salido de Cartagena a Barranquilla en los tres años que va a tener”, expresó.

Una vez se tuvo conocimiento de la extraña infracción, procedió a comunicarse con la autoridad de tránsito de Cundinamarca, donde vía derecho de petición solicitó que se le solucionara el problema. “A principios del mes de noviembre metí el primer derecho de petición. A los tres días de haber enviado el derecho de petición, me respondieron con una carta donde me dicen que eso no es competencia de la Secretaría de Transito y Transporte de Sibaté sino de la Gobernación de Cundinamarca y que ellos le dan traslado a mi oficio a la gobernación para que me den una respuesta”, dijo.

Tras 10 días de espera, la afectada presentó otro derecho de petición pero remitido a la Gobernación de Cundinamarca en donde solicita el suministro de las pruebas que llevaron a imponer la multa, es decir, la fotografía y/o video donde se muestre que es su vehículo el que sale referenciado en la infracción por exceso de velocidad.

“Yo estoy segura que ese no es mi carro y en caso dado, y es una advertencia que me han hecho y que es mi temor, es que si es así es que por que mi placa la han gemeleado”, acotó.

Han pasado más de un mes desde que presentó la segunda solicitud, en donde sostiene que la han remitido a diferentes instancias, las cuales no le dan respuesta alguna.

Alega además que le exigen que se dirija directamente a las oficinas en Bogotá para que presencialmente haga los tramites correspondientes, pero asegura que al no ser la capital del país su lugar de residencia y no contar con los recursos para trasladarse a esa ciudad para solucionar una deuda que no le atañe, ha resuelto que procederá a interponer una acción de tutela contra la Gobernación de Cundinamarca.