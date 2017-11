Cartageneros molestos por suspensión anticipada del servicio de agua potable

Gran malestar ha causado entre los habitantes de los diferentes barrios de la ciudad, la suspensión anticipada del servicio de agua potable por parte de la empresa Aguas de Cartagena.

La compañía había anunciado que para mañana 29 de noviembre realizará una parada técnica que conllevará la interrupción del servicio por 24 horas. Sin embargo, en muchos sectores de La Heroica, el suministro comenzó de forma abrupta a restringirse, hasta tal punto que no sale “ni una gota de agua” de los grifos.

En el Plan 282 del barrio El Socorro, informaron sus residentes que de manera imprevista comenzaron a notar que el líquido no fluía, situación que los desconcierta debido a que la empresa había informado el corte de daría a partir de las 8 de la mañana de este miércoles.

“En estos momentos no tenemos agua y en algunas lugar la presión es tan baja que no llega el agua con la suficiente fuerza y en otras casas, como donde yo vivo, no hay servicio de agua”, expresó Isabel Peralta, habitante de ese sector.

Así mismo, del barrio España reportan con molestia la suspensión del servicio. “Como es posible que a esta hora el servicio está bastante agotado. Tengo un negocio de jugos y esto me tiene atrasada, no he podido terminar mi trabajo. Por favor, Aguas de Cartagena, cumplan con lo establecido porque nos están perjudicando”, afirmó una moradora de esa comunidad.

En Zaragocilla, se registra con asombro el corte abrupto en el suministro, donde las familias estaban recogiendo el preciado liquido para poder aguantar las 24 horas que duraran los trabajos de la empresa. “Estoy inconformes con las necesidades que estamos presentando ahora. Nos avisaron que el agua se iba el miércoles y ya son más de las 6 de la tarde (28 de noviembre) y ya el agua está deficiente”, dijo una habitante.

Las emergencias por cuenta de la interrupción anticipada del servicio se presentan en Villa Estrella, Villa Zuldany, Chile, Calamares, Campestre, entre otros.

Aguas de Cartagena informó que debido a la alta demanda de los usuarios para abastecerse del servicio, se ha generado un consumo que está por encima de la capacidad del sistema, hecho que ha llevado a que se presente una baja presión en el líquido y que frente a lo cual están trabajando para normalizar el fluido para que los habitantes puedan recolectar la cantidad de agua que necesitan para sobrellevar la parada técnica programada.