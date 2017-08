Cartageneros temen pagar impuestos tras escándalos de corrupción en la administración Duque

Foto RCN Radio

Crece la polémica en Cartagena tras las revelaciones que hizo la Fiscalía de una interceptación telefónica José Julián Vázquez, polémico hermano del suspendido alcalde, Manuel Vicente Duque y el Secretario de Hacienda del Distrito, Napoleón de la Rosa.

En la conversación, el hermano del alcalde, quien es señalado de dirigir la red de corrupción al interior de la alcaldía, celebraba con el funcionario el recaudo de más de 22 mil millones de pesos en impuestos para el periodo en que se repartían contratos y recursos del distrito para comprar la elección irregular de la contralora Nubia Fontalvo.

Este es el fragmento de la conversación que reveló la Fiscalía*

En las calles de Cartagena hay indignación por este episodio que habría ocurrido en el primer año de gobierno del alcalde Duque, en el que según la Fiscalía se repartieron las secretarias y los contratos a concejales para que votaran por la elección irregular de la contralora Nubia Fontalvo.

Los cartageneros dicen que tras esta revelación tienen desconfianza para pagar sus impuestos.

“Si uno ve que paga impuesto y al corrupción se lo come no dan ganas de pagar a uno el catastro para que ellos se los lleven. Por lo menos yo me desactivé al ver esa noticia en la prensa y no tengo ganas de pagarle al distrito”, dijo un ciudadano.

“En virtud del escándalo que se vive en Cartagena hay desconfianza porque no sabemos en qué se invierte el dinero que se recauda en impuesto… si usted mira en los últimos años, las obras que se hacen en Cartagena parecen no estar en coherencia con el pago”, añadió.

“La desconfianza es total con todos los funcionarios públicos, la culpa es de los políticos nuestros y de nosotros que votamos que ellos. Imagínate tu si yo pago a donde van esos impuestos”, dijo un ciudadana.

En el audio se evidencia la conexión directa que tenía el polémico hermano del alcalde José Julián Vázquez con los secretarios del distrito y el poder a la sombra que ejercía esta persona en la administración Duque. De acuerdo a la Fiscalía entre los delitos que cometió el hermano del alcalde se encuentra la usurpación de funciones públicas.

El escándalo de corrupción que halló la Fiscalía al interior de la alcaldía de Cartagena ha salpicado a la gran mayoría de concejales del distrito, a la secretaría de hacienda, la dirección del DADIS, valorización distrital y la oficina de Control Urbano, encargada de hacer seguimiento a las construcciones ilegales en la ciudad.

*Cortesía: ElUniversal