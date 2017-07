Casas destechadas e inundaciones dejaron fuertes lluvias de las últimas horas en el norte de Bolívar

Foto: Suministrada

Los fuertes vientos de las últimas horas destecharon al menos 62 viviendas en las poblaciones de Caño del Oro y Punta Arena, ubicadas en la zona insular de Cartagena. Los afectados narran que en horas de la madrugada despertaron tras escuchar un fuerte ruido que provenía del mar y vieron sus techos volando por lo que tuvieron que salir corriendo para resguardar sus vidas.

“Eso fue feroz; truenos, relámpagos, mis nietas llorando no sabíamos para donde coger. El techo se vino abajo, la mitad de las láminas se vino abajo”, narró una habitante.

“Toda mi casa se le ha volado el techo, lo he perdido todo, se me mojó todo… Ya está serenando y no tenemos donde ampararnos, estamos al aire”, añadió otra habitante.

Así mismo en la ciudad de Cartagena, las intensas lluvias de la madrugada que afectaron la parte suroccidental provocaron el colapso del segundo piso de una vivienda. Según informó el cuerpo de bomberos de la capital de bolívar no se reportaron personas afectadas.

A estas emergencias se suman, el desbordamiento de un arroyo en el municipio de San Juan Nepomuceno, según el cuerpo de la defensa civil, al menos 150 personas resultaron gravemente afectadas por las inundaciones y la pérdida de sus enceres.

“Lluvias intensas acompañadas con fuertes vientos han ocasionado el desbordamiento de algunos caños del municipio. En estos momentos personal de la defensa civil evacua a los afectados, tenemos un reporte de 30 familias afectadas, 150 personas en total”, señaló el mayor Mauricio Rodríguez, comandante de la Defensa Civil.

Estas tres emergencias mantiene en alerta a las autoridades bebido a que continúan presentándose alta nubosidad y vientos leves en todo el norte de Bolívar. Se debe decir que el IDEAM mantiene la alerta naranja en esta zona del país por creciente súbita de cuerpos de agua, asociadas a las fuertes lluvias.