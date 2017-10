De nuevo bloqueadas las vías del Catatumbo

Foto Cortesía a RCN Radio Cúcuta

Transportadores y habitantes de los municipios de Tibú, Ocaña y Sardinata, denuncian que vías permanecen bloqueadas en su totalidad, por parte de decenas de campesinos quienes están apostados sobre los principales corredores viales.

“Trabajamos en una empresa con operación en la Y de Astilleros, allí no se nos permite el paso, están denunciando que los campesinos cerraron los pasos y hay grandes filas de vehículos y motocicletas; esta gente está incumpliendo con lo acordado porque habían dicho que se permitirían el paso a un carril” denunció un oyente a RCN Radio.

Asimismo dijo “El Ejército está en la zona y no nos permiten pasar porque se están sumando más campesinos bloqueando, se está formando un gran caos y no nos parece justo con nosotros lo trabajadores que somos los más perjudicados; hay que tener seriedad en esto, a la gente no la deben engañar”

Entre tanto, la comunidad del municipio de Sardinata, han señalado la incomunicación del sector con la capital del departamento, a la altura del corregimiento de las Mercedes; allí denuncian la llegada de más labriegos quienes cortan árboles y los tienden sobre las vías.

El General Antonio María Beltrán, Comandante de la Brigada Treinta del Ejército, dijo a RCN Radio “Recibimos información que desde anoche, se instalaron troncos sobre las vías, arrojaron puntillas y vidrios para impedir el paso, tenemos hombres en la zona que están garantizando la seguridad de los habitantes”

Al consultar con los representantes de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, afirman que las vías ya fueron habilitadas, lo cual desmienten los trabajadores y pobladores cercanos al sector.

Entre tanto, representantes de los distintos gremios de Norte de Santander, consideran inoportuno que durante las protestas, los campesinos decidan bloquear vías, empeorando el panorama económico de la región.