Catorce docentes investigados por abandono de cargo

Edgar Rincón Torres, asesor jurídico de la Secretaría de Educación Departamental.

Varios docentes del departamento están siendo investigados porque en reiteradas ocasiones se ausentan de sus cargos, algunos de ellos lo han hecho hasta por seis meses sin ningún tipo de argumento válido.

Según el asesor jurídico de la Secretaría de Educación Departamental, Edgar Rincón Torres, en otros casos se están indagando a varios docentes, porque se auto amenazan.

“Hemos venido encontrando muchos docentes que efectivamente no están llegando al aula de clase, por lo que estamos haciendo seguimiento a estos profesores que no están cumpliendo con su actividad laboral, y el que no nos dé un argumento válido de su ausencia, le estamos aplicando la suspensión por abandono de cargo”, explicó el jurista.

El funcionario reveló que “tenemos algunos maestros amenazados, pero a ese tema también le estamos colocando cuidado, porque estamos trabajando articuladamente con la comunidad, las escuchamos y hemos encontrado esa situación de las auto amenazas, por eso del 100 por ciento de los docentes que dicen ser amenazados, el 95 por ciento son auto amenazas y así lo hemos verificado con la comunidad. El profesor que por alguna conducta irresponsable se hace coger rabia de la gente, termina en un problema comunitario, lo que no le da para continuar allí, entonces sale con su auto amenaza y ahí entramos nosotros hacer la verificación, para que esta situación no se siga presentando y ahora más con el proceso de paz que va hacer un tema difícil para que el maestro se siga escudando en esto”.

Por este tipo de irregularidades, durante el año 2016 se le iniciaron procesos a catorce docentes.