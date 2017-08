El caucano Juan Carlos López no acepto dirección del ICBF

El exdirector de Millonarios FC Juan Carlos López, confirmó que en las últimas horas tomó la decisión de rechazar el nombramiento que le otorgó el presidente Juan Manuel Santos, como nuevo director del instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

En entrevista con RCN Radio, López aseguró que a lo largo de su trayectoria profesional, no ha sido objeto de ninguna investigación en su contra y agregó que “me están condenando siendo inocente”.

“Después de valorar todo lo que había pasado después de mi designación y luego de reunirme con la doctora Cristina Plazas, tomé la decisión en conjunto con mi familia, que no es conveniente ni para mí ni para el Gobierno, llegar a esa entidad” dijo.

Indicó que “en forma injusta muchas personas han hecho críticas a mi hoja de vida que es intachable… jamás he sido investigado en la Procuraduría o en la Contraloría y no he tenido ningún tipo de investigación así sea preliminar”.

Juan Carlos López precisó en ese mismo sentido que “Dios no lo quiera a los tres o cuatro días se muera un niñito y entonces van a decir que no tenía ni idea sobre el cargo y que la culpa es mía”.

López aseguró que luego de reunirse con el Secretario de la Presidencia Alfonso Prada, agradeció al Gobierno la designación de ese cargo pero agregó que seguirá al frente del proyecto Colombia Mayor.

“Nadie aparte de los medios deportivos apasionados han criticado mi profesionalismo y entonces resolví que no era necesario un escarnio en ese sentido y era mejor dar un paso al costado y seguir en Colombia Mayor” señaló.

Con respecto a las críticas frente a su gestión en Millonarios FC, el dirigente precisó que cuando se vinculó al equipo, el club deportivo ya estaba quebrado y agregó que a pesar de ello, se logró la venta del mismo y una reinversión de grandes marcas que aún se mantienen.

“Dice la prensa deportiva que cuando llegué, lo que hice fue quebrar a Millonarios la entidad ya estaba quebrada. Se debían más de 14 mil millones de pesos y lo que hicimos durante 5 años fue unos esfuerzos para sacarla adelante” expresó.

Aseguró que son ligeras las declaraciones de Claudia López de tildarlo de timador de partidos y reiteró que en su contra no existe ninguna prueba de alguna irregularidad.

“Me parece otro de los juicios ligeros de la senadora y ella tiene una capacidad histriónica de decir cosas que la llevan a errores” precisó.

Igualmente, señaló que “Es una mujer valiente y admirable, pero decir que uno es un timador se partidos es utilizar un calificativo delictivo y no hay nada más injusto y más ligero”.

Finalmente, aclaró que sí se reunió en muchas oportunidades con las “barras bravas” de Millonarios, pero con la intención de promover la convivencia en los estadios del país.

“Con el padre Alirio trabajamos exitosamente en el programa ‘Goles en Paz’… me reuní varias veces con ellos para decirles que es necesario convivir y los apoyamos diciéndoles que las cosas se hacen bien”.