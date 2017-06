En el cementerio de Nobsa fue sepultada la niña Ángela Lucía Sánchez víctima de un atroz crimen

Sepelio de la menor Angela Lucía Sánchez Tristancho, asesinada en Nobsa Boyacá. Foto: William Rodolfo Torres-RCN Radio.

En medio de la tristeza y el repudio por la muerte de la menor de 13 años, Ángela Lucía Sánchez Tristancho, quien fue asesinada en extrañas circunstancias con arma blanca en la madrugada de este lunes en el sector Las Minas, en zona rural del municipio de Nobsa; sus familiares y allegados le dieron el último adiós en el cementerio local.

El padre de la menor, Hernando Sánchez, quien se encontraba en Europa, llegó al sepelio y en diálogo con RCN señaló que fue muy duro recibir la trágica noticia; además manifestó desconocer las causas por las que se cometió este repudiable crimen.

“Lo único que se sabe es lo que la fiscalía tenga de información porque yo llegué hasta hace pocas horas y estoy perdido, no sé nada (…). No he tenido amenazas y lo único que pido de las autoridades es justicia”, indicó el padre de la niña asesinada.

Por su parte, una de las voceras de una delegación de compañeras del colegio Seminario de Duitama, que estuvieron presentes en el sepelio en Nobsa, la recordaron como una persona muy especial y con un carisma excepcional que lo contagiaba a todos sus conocidos.

Entretanto, los organismos de investigación adelantan las labores tendientes a determinar el, o los responsables de este atroz crimen que ha consternado al departamento de Boyacá, y del cual la comunidad en general reclama justicia.