Centrales Obreras se sumaron a movilización de docentes en Norte de Santander

Cerca de 2 mil docentes, empleados públicos y población en general, marcharon por las principales calles de la ciudad de Cúcuta, exigiendo al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos pactados con la Central Unitaria de Trabajadores y Fecode

César Tulio García delegado de la CUT regional Norte de Santander, dijo a RCN Radio, que el reajuste que pretende ofrecer el gobierno, es irrisorio y afirman que las clases continuarán paralizadas hasta que no haya un acuerdo entre las partes.

“Nosotros hemos pedido el 5 por ciento al aumento del salario de los docentes, pero el gobierno ofrece el 0,15 por ciento, lo cual represento 2.200 pesos, es una falta de respeto con la clase trabajadora del país” afirmó García.

Además dijo “Le estamos enseñando a nuestros estudiantes que no solo en las aulas se aprende, en las calles se exigen el respeto de sus derechos, hasta que el gobierno nacional no responda nuestras exigencias, no dejaremos de marchar”

Entre tanto, en el municipio de Tibú, centrales obreras y comerciantes se sumaron al recorrido convocado por la Unión Sindical Obrera y los docentes, con el fin de rechazar la tercerización del campo petrolero y la vinculación de cerca de mil docentes del Catatumbo al banco de la excelencia para su posterior nombramiento en la región.