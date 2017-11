El Centro Democrático cuestiona a ministros caldenses por indiferencia con Aerocafé

Foto: RCN Radio

El senador Carlos Felipe Mejía,m cuestionó vehemente la nula gestión de los ex alcades de Manizales, germán Cardona y Jorge Eduardo Rojas, quienes fueron ministros del actual gobierno y de quienes dijo no han hecho absolutamente nada por el aeropuerto de Palestina.

En su intervención en el congreso, Mejía dijo que:

Bogotá, 27 de noviembre de 2017 (CD). Texto de la constancia radicada por el senador Carlos Felipe Mejía durante la sesión plenaria de senado.

“Yo de manera permanente en estos tres años y medio he hablado en este plenaria de Senado sobre los incumplimientos de Juan Manuel Santos con mi departamento de Caldas, y digamos que todos ustedes, señores senadores, me han oído aquí el reclamo del pueblo caldense sobre el Aeropuerto del Café, con un agravante señor presidente, es que han pasado dos ministros, exalcaldes de la ciudad de Manizales, el primer Ministro y el que hay hoy que es el mismo, y uno que estuvo en el intermedio, los dos exalcaldes de Manizales, ni así una promesa de campaña de elección y de reelección de Juan Manuel Santos se ha podido cumplir, siete años y medio mintiéndole a los caldenses con el proyecto Aeropuerto del Café.

Yo lo he dicho permanentemente, y no me cansaré de reclamarle a este Gobierno por un proyecto tan importante para el pueblo caldense. Ni un centavo para el proyecto Aeropuerto del Café, cuando Santos en su campaña de elección y reelección se comprometió con los caldenses con este proyecto.

Y lo que les he dicho yo al ministro actual y al exministro, los dos paisanos míos, manizaleños, caldenses: yo no entiendo cómo vuelve uno al departamento de Caldas, después de ser ministro de Juan Manuel Santos en infraestructura y transporte, a decirle a los caldenses que no se pudo hacer nada por el proyecto del Aeropuerto del Café.

Señor presidente, pero eso, digamos que, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, ya nos dimos al dolor, no hay voluntad política, a Juan Manuel Santos no le interesa este proyecto ni a este Gobierno, y digamos que tendremos que esperar un gobierno del Centro Democrático para poder hacer realidad ese proyecto tan importante para el departamento de Caldas y para el occidente del país.

Por aquí debe estar el senador Samy Merheg que es presiente de la Comisión Cuarta, yo tengo la esperanza de que por lo menos dos debates muy importantes que tiene que ver con la infraestructura del occidente de mi departamento de Caldas, de Risaralda, del Quindío, del Chocó, los podemos llevar a la Comisión Cuarta, a ver si algún día podemos dedicarnos a lo realmente importante y no a seguir privilegiando a este puñado de narcoterroristas que es para lo único que ha servido este gobierno de Juan Manuel Santos y este Congreso de la República, que entre otras cosas, señor presidente, en una constancia que haré mañana, haremos un ejercicio donde ya no son 7 mil, porque dice Naciones Unidas que el 55 por ciento de los narcoterroristas de las Farc se han ido de las zonas de concentración.

¿Cómo le parece a usted este desbarajuste institucional para privilegiar entonces a cuántos…? ¿A 4 mil bandidos? No hay derecho señor presidente, pero yo iba hablar de otra cosa, mañana le hablo de ese tema del proceso de paz.

Cómo le parece señor presidente, que Juan Manuel Santos no contento con no hacernos el Aeropuerto del Café, ahorita en la Agencia Nacional de Infraestructura le niegan la licencia al Puerto de Tribugá. Llevamos 20 años los caldenses, los risaraldenses, los chocoanos bregando hacer este proyecto, aquí hay recursos de por lo menos 20 municipios del Eje Cafetero y del Chocó, de las gobernaciones de Risaralda, del Chocó, de Caldas bregando a sacar adelante este proyecto del Puerto de Tribugá, y la Agencia Nacional de Infraestructura le niega la licencia el pasado octubre. Ese es un debate que llevaré a la Comisión Cuarta del Senado de la República, a ver si somos capaces de salvar este proyecto tan importante.

En el gobierno de Álvaro Uribe tuvo todo el apoyo y dejo contratado la vía Ánimas-Nuquí, que este gobierno tampoco fue capaz de hacer.

Y el otro debate que vamos hacer en la Comisión Cuarta, señor presidente, si es que nos dejan trabajar algún día en pro de los colombianos y no de los narcoterroristas de las Farc, es un proyecto muy importante, un debate muy importante que tiene que ver con la devolución de la concesión de la Autopista del Café. Señor presidente, congresistas, Autopistas del Café recauda los peajes de Caldas, Quindío y Risaralda, 170 mil millones de pesos al año, debería estar de vuelta a la nación hace un año, y eso está en un tribunal de arbitramento. Cómo sería de importante esos 170 mil millones de pesos para poder mejorar ese corredor vial de los tres departamentos, pero además, poder hacer un ejercicio entre los departamentos del Eje Cafetero para mejorar la menguada infraestructura vial que tienen los tres departamentos y sobretodo las vías terciarias.

Esos tres son los temas de debate de control político, propuestos por este Senador en la comisión Cuarta de Senado, y mañana le hablaré, señor presidente en otra constancia, de la desgracia que es este proceso con los narcoterroristas de las Farc, y el gran fraude, que sea por lo menos la comunidad internacional empieza a avizorar, empezando por Naciones Unidas, que acompañaron todo este desastre que significa este fraude al pueblo colombiano del mal llamado acuerdo de paz, con el cártel de narcotráfico más grande del mundo que son las Farc, hoy, convertidos en flamante partido político, lleno de millones de dólares y de impunidad para enfrentar esta aporreada y maltratada democracia”.