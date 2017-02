Cerca de 200 miembros de las FARC avanzan hacia su concentración en Planadas, Tolima

Los integrantes del frente 21 se desplazaron desde la zona de preagrupamiento en una vereda de Buga en el Valle del Cauca. (Foto: Suministrada/ RCN Radio)

Más de 150 integrantes de las FARC esperan terminar hoy su travesía por tres departamentos del país para llegar finalmente a la zona veredal transitoria de normalización ubicada en la vereda El Oso en jurisdicción del municipio de Planadas, sur del Tolima.

Los excombatientes procedentes del departamento del Valle del Cauca y pertenecientes al frente 21 “Cacica La Gaitana” hicieron tránsito por el alto de la Línea, Cajamarca y llegaron el martes en la tarde a Ibagué tras superar dificultades por fallas mecánicas en uno de los camiones en los que transportaban parte de sus elementos y enseres.

A su paso por la capital del Tolima, “Wilson” uno de los comandantes del frente indicó que las condiciones para los miembros de la organización no son las mejores y atribuyó esta responsabilidad al Gobierno nacional.

“Hay que decir que vamos a llegar a una zona donde no hay nada adecuado, para la estadía de los guerrilleros. No hay nada organizado. La máquina ha hecho es un pantanero enorme, no hay acueducto, no hay unidades sanitarias, no hay vivienda no hay nada. Vamos a llegar a un sitio como a los que hemos llegado durante nuestra vida guerrillera a hacer campamento porque el Gobierno ha sido un poco lento en el cumplimiento de los acuerdos en lo que tiene que ver con la instalación de los campamentos”, subrayó el líder de las FARC.

Mientras tanto, “Donald” otro integrante de esa organización en el Tolima, relató que el viaje ha sido largo y agotador, pero que los guerrilleros están arribando con mucho entusiasmo y fortaleza para dar un paso significativo hacia la construcción de la paz en Colombia.

“Esta es la voluntad de todos nosotros. Estamos comprometidos con este proceso y la paz con justicia social. El mensaje es para que nos unamos en la construcción de la paz y exigir el cumplimiento de los acuerdos, vamos a seguir siendo un movimiento político para conseguir el progreso por el que tanto hemos luchado”, precisó “Donald”.