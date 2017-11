Cerca de 300 familias resultaron damnificadas en el sector del corregimiento de la Playa por torrencial aguacero en Barranquilla

Foto: Inundaciones Corregimiento de la Playa

En el corregimiento de la playa en el norte de la ciudad de Barranquilla cerca de 300 familias resultaron afectadas por inundaciones, a raíz de un torrencial aguacero que afecto gran parte de la capital del Atlántico.

Barrios como la Cangrejera, Palo Alto, Olaya, San Martín y el sector del campo, fueron los más afectados. Según señalan las familias damnificadas ,la afectación en el cause de las aguas que van hacia la ciénaga de Mallorquín, ha sido modificada por las construcción de grandes edificaciones en la parte alta Villa Campestre.

Patricia Orozco afectada por las inundaciones en el sector del campo en diálogo con RCN Radio manifestó que ” Es la segunda vez que pasa, las constructoras cambiaron todo, y el agua que se no pueden manejar llega a estos sectores con más fuerza. El fuerte caudal entro por mi casa y rompió las paredes, me daño mis electrodomésticos y quien me responde por eso”.

Alex Torres edil de la localidad de Riomar asegura que “esta afectaciones siempre ocurren en la ola invernal porque no hay control por parte de las autoridades y mientras se siga construyendo si medir las consecuencias de la población en general seguiremos con estos problemas toda la vida“.

La comunidad interpondrá una acción de tutela a la empresa constructora para que responda por las afectaciones generadas en las familias de los sectores afectados.