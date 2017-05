Cerca de 43.000 usuarios serían afectados por renuncia de médicos del hospital de Segovia, Antioquia

Foto AFP

Por el no pago de los salarios de los dos últimos meses, horas extras, así como festivos y domingos laborados, los diez médicos del Hospital San Juan de Dios de Segovia Antioquia, presentarán la renuncia masiva a partir de este jueves primero de junio.

El coordinador del centro asistencial, doctor Édgar Rodríguez, denunció que tanto la gerencia del sindicato de servidores de la salud, Servisalud, como las directivas del hospital y la Alcaldía, les han vulnerado sus derechos.

De no llegarse a un acuerdo, con la renuncia masiva se verían afectados 43 mil usuarios del Hospital San Juan de Dios de Segovia. Solo tres médicos rurales, que no tienen contrato de tercerización, continuarán en sus cargos porque no pueden renunciar, aclaró el doctor Édgar Rodríguez.