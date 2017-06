Cerrado el paso entre Chitagá-Pamplona (N.S)

Las fuertes lluvias de las últimas horas han originado derrumbes y deslizamiento de tierra a la salida del municipio de Cácota, afectando la movilidad en la vía Presidente Chitagá-Pamplona.

Jesús Vergel director de Invias en Norte de Santander dijo a RCN “La noche del miércoles anterior un alud de tierra impidió el paso de vehículos en la vía entre Chitagá y Pamplona, el jueves en horas de la mañana se logró restablecer el paso y permitir la movilización de vehículos livianos y pesados represados en la zona”.

Agregó el funcionario que las lluvias constantes los obligó al cierre preventivo de la vía, con el objetivo de evitar que algún vehículo quedará sepultado o atrapado por una alud de tierra.

“Afortunadamente desde las 10 a.m, no se permitió el paso de ningún carro, porque sobre las 11 a.m se registró otro derrumbe de tierra y roca, de esta forma se evitó pérdidas humanas”, dijo Jesús Vergel director de Invias en Norte de Santander.