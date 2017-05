La Paz Cesar sigue sin agua; un problema sin solución real

Con 'pimpinas' y 'motobombas' lo habitantes de La Paz tienen que juntar un poco de agua.

Cansados se encuentran los habitantes del municipio de La Paz en el departamento del Cesar, quienes piden soluciones ante la falta de agua. Un problema que los aqueja desde hace muchos años pero que en los últimos días ha empeorado.

RCN Radio habló con los habitantes del municipio quienes aseguran que desde el mes de abril, la falta de agua en las viviendas de la población es una constante: “Si antes la teníamos unos tres días a la semana, ahora es necesario estar pendientes porque solo la ponen unas horas al día” Aseguró Adriana, una madre de familia que no sabe cómo hacer para que el agua rinda y poder utilizarla en sus dos pequeños que tienen que ir al colegio.



“Solo la ponen unos minutos… hay que estar atentos a ver si se aprovecha ese ratico para almacenar agua” indicó otro de los habitantes quien además recordó que el problema del agua en el municipio de La Paz, no es nuevo y que siempre es utilizado por los candidatos que buscan ser elegidos en algún en alguna administración regional.



“Si no llueve, no ponen el agua y dicen que no hay… Si llueve, dicen que el agua esta turbia y no la ponen” Con este argumento, los habitantes de La Paz aseguran que las administraciones se burlan de ellos y nunca les dan una solución definitiva ante esta crisis.

Una respuesta de poca aceptación

Orlando Cruz Araujo Gerente de Empaz aseguró que “Cuando el servicio se suspende por turbiedad se descompensa todo el sistema por lo que hay que esperar un tiempo prudente para que el fluido se normalice” y agregó que según los pronósticos del Ideam para esta zona del departamento se seguirán presentando fuertes lluvias por lo que invita a la comunidad Pacifica a abastecerse de agua cuando llegue a cada uno de los hogares.



En un comunicado de prensa La administración municipal y Empaz de antemano pide excusa y comprensión por este momento. “Se trabaja arduamente por mejorar la prestación del servicio de agua en la comunidad, sin embargo, fenómenos naturales como las lluvias han motivado la irregularidad del mismo. Cada vez que llueve los niveles de turbiedad aumentan y hace que el agua no pueda ser filtrada. No obstante, los operarios laboran de tiempo completo para que a cada casa logre llegar el agua” reza en apartes de la misiva.