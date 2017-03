Cifras de embarazo adolescente en Bolívar, se ubican por encima del promedio nacional: advirtió Icbf

Foto: cortesía Icbf.

La directora nacional del Instituto Colombiano Bienestar Familiar, Cristina Plazas Michelsen, se reunió en Cartagena con el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, y con alcaldes de 34 municipios del departamento, en donde abordaron diversos temas relacionados con la niñez.

En el encuentro se analizaron las cifras relacionadas con el embarazo adolescente. Allí, Plaza Michelsen alertó de que este indicador en Bolívar se ubica en un 23%, estando por encima del promedio nacional que ésta en el 17%; por lo invitó a los alcaldes a convertir las acciones para la reducción de esta problemática en una prioridad.

“No podemos cantar victoria por una razón fundamental y es que el embarazo en adolescentes bajó en las zonas urbanas pero no en las zonas rurales y además aumentó el embarazo en las niñas menores de 14 años, cuando todos ustedes saben que tener una relación sexual con un niño o una niña menor de 14 años es delito”, señaló.

Así mismo, expresó la directora del Icbf que las autoridades locales y departamentales, tienen responsabilidad de velar por los derechos de la niñez, por lo que en este encuentro se acordaron aunar esfuerzos en materia de prevención y atención de la población infantil.

“Cada uno de ustedes tiene que velar para que los recursos que se destinen en pro de los niños, niñas y adolescentes sean bien invertidos. La corrupción con los recursos de los niños es el peor acto criminal que existe”, dijo.

Y agregó: “Si no fortalecemos a las familias en el país no vamos a alcanzar la paz. Los niños están sufriendo más violencia en la casa que en la calle y la pregunta es si los gobiernos están dando las herramientas a los papás para que puedan ser buenos padres. ¿Estamos formando buenos ciudadanos? ¿Estamos formando a los papás y mamás para enfrentar los problemas que se presentan a diario en el colegio, la calle y la casa?”.

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, manifestó que hay compromiso y voluntad tanto de su administración como la de los acaldes que participaron en la reunión, para alinear esfuerzos que permitan hacerle frente a la problemática del embarazo adolescente, donde Cartagena, Arjona, Magangué y el Carmen de Bolívar, son los territorios en donde se registran las tasas más altas.

“Todavía los números están superiores en relación a lo que pasa en el país y tenemos el propósito (…) los padres tienen que dejar el miedo de hablar sobre estos temas, no puede seguir siendo un tabú. Tiene que ser asumido con responsabilidad y entender que una niña, en su etapa de pubertad, tiene un alto riesgo de quedar embarazada si no le explicamos cómo es, si no le damos la información correcta y si a estas niñas no les damos opciones claras de planificación”, apuntó.

Al término del encuentro se acordó la realización de una nueva reunión, que se realizarán en el Carmen de Bolívar y en el sur de Bolívar.