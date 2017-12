” Circunscripción especial para las víctimas fue aprobado en un manto de dudas ” señaló ex vicepresidente Germán Vargas Lleras

El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras manifestó que hay un manto de dudas sobre el trámite para la circunscripción especial para las víctimas.

“Yo no demandó porque la política no la judicializan, este es un proyecto controvertido donde no quedo claro que las víctimas tengan su representación “, dijo Vargas Lleras.

El candidato presidencial dijo que no le quedó claro la votación que se hizo en dos momentos diferentes en el legislativo y recomienda al gobierno nacional que no promulgue está acto y regrese al congreso vía ordinaria para que se discuta bien y se trámite adecuadamente .