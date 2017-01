Ciudadanos buscan la revocatoria de mandato del Alcalde de Pereira

Ciudadanos de diferentes sectores políticos y sociales están organizando un comité cívico para adelantar un proceso revocatorio del mandanto del Alcalde de Pereira.

El dirigente político, hoy afiliado al Centro Democrático, Edison Noreña, indicó que se están organizando los cuadros directivos y operativos del comité, para adelantar a la luz de las leyes colombianas un proceso de revocatoria del mandanto al alcalde Juan Pablo Gallo.

Dice el líder político, que en los próximos días harán la presentación oficial del proyecto para comenzar a recoger firmas y que sea la misma democracia la que decida la continuidad del mandatario.

“Estamos buscando que la gente se de cuenta que Pereira no está como dicen las encuestas locales, esta ciudad no es la Capital del Eje, no es el país de las maravillas. Pereira va de mal en peor, el tema de seguridad, los imcumplimientos del Alcalde; el problema es que las personas estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas y a quedarnos callados”, indicó Noreña, uno de los gestores de la iniciativa.

Sobre el procedimiento a seguir y la cantidad de firmas que se requieren, así se refirió Edisión Noreña, uno de los líderes de este comité pro revocatoria del mandanto del alcalde.

“La Registraduría nos tendrá que dar un tiempo prudencial, para la recolección de las firmas, las cuales tendrían que ser 45 mil, lo cual representa el 30% de la votación total que tuvo Juan Pablo Gallo como alcalde y de ahí se deberá citar a unas nuevas elecciones, para que sean los mismos pereiranos quienes decidan si se queda o se va”, precisó el dirigente político.