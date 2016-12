Clase política y gremios de la ciudad opinan sobre declaraciones de Maduro

Luego de las declaraciones de Nicolás Maduro, donde afirma que ganaría la alcaldía de Cúcuta con el 100 % de las votaciones, los cucuteños se mofaron de las palabras del presidente venezolano.

César Rojas alcalde de la ciudad de Cúcuta dijo a RCN Radio, que no se debe prestar atención a ese tipo de manifestaciones, pues hacen parte de una cortina de humo para tapar los verdaderos problemas de su país.

“No hay que prestar atención a las palabras de este señor, eso es una cortina de humo salidas de una cabeza que delira; No me molesta pero lo mejor es no opinar” expresó el alcalde.

Entre tanto Oscar Hernando Ross, presidente saliente de la asamblea departamental de Norte de Santander agregó que el mandatario venezolano es un irrespetuoso de los colombianos al señalar que en Cúcuta lo aman.

“Ese señor no sabe qué decir, es un irresponsable, no sabe como está su país y ahora se jacta de decir que en la ciudad lo aman, hay que preguntarle cómo está su casa primero” dijo Ross.

Quien también se refirió al tema fue el presidente de la Cámara de Comercio Carlos Luna, quien prestó menor atención a esta situación, y envió un mensaje al presidente venezolano invitándolo a mejorar las relaciones binacionales y no a hablar de temas sin importancia.

“Son declaraciones sin importancia, lo realmente importante es que se tomen acciones para recuperar la dinámica comercial de la frontera, pues la frontera cerrada no beneficia a nadie” sostuvo Luna.

Para muchas personas, las revelaciones del presidente venezolano les molesta, pues lo ven como una burla debido a los atropellos constantes por los cierres de frontera que realiza de manera unilateral.