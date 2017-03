Clásico mundial de béisbol, un reto para Colombia

Por: Alberto Mercado Tapia (Antena 2-Barranquilla)

Urueta Romano tendrá a su lado como parte del staff a Edgar Enrique Rentería Herazo, nuestra principal estrella en las grandes ligas durante 16 temporadas, quien en el preclásico celebrado en Panamá el año anterior cumplió las funciones de general mánager, y ahora se uniformará para sentarse en el dog out de Colombia.

En el presente año se disputará la cuarta edición del clásico y Colombia llegará al certámen con un equipo integrado por peloteros grandes ligas, de categorías menores del béisbol norteamericano y del medio nacional.

Róster de Colombia.

Lanzadores: Julio Alberto Teherán Pinto (Bravos de Atlanta) José Quintana Guardo ( Medias Blancas de Chicago) William Cuevas (Tigres de Detroit) Tyron Guerrero (Miami Marlins) Dayán Díaz ( Astros de Houston) Greg Nappo ( Miami Marlins) Sugar Ray Marimón(K T Wizz-Corea) Ernesto Frieri ( Leones de Montería) Guillermo Moscoso (Yokohama Bay-Japón) Yohan Pino (K T Wizz- Corea) Nabil Crismatt ( Mets de Nueva York) Karl Lewis Triana ( Independiente) Javier Ortíz (Leones de Montería) Erling Moreno (Cachorros de Chicago) Horacio Acosta (Independiente).

Receptores: Jonathan Solano Preciado ( Nacionales de Washington) Jorge Mario Alfaro ( Filis de Filadelfia) Meibrys Viloria ( Reales de Kansas).

Infielders: Reynaldo Rodríguez ( Mellizos de Minnesota) Charly Mirabal (Parma de Italia) Adrián Sánchez (Nacionales de Washington) Giovanni Urshela ( Indios de Cleveland) Mauricio Ramos (Reales de Kansas) Donovan Solano ( Yankees de Nueva York).

Outfielders: Tito Polo ( Yankees de Nueva York) Oscar Mercado (Cardenales de San Luis) Jesús Valdéz ( Charros de Jalisco-México) Efraín Contreras (Caimanes).

En Miami se cumplirán los juegos del grupo “C” que lo integrarán Estados Unidos, Canadá, República Dominicana y Colombia.

El grupo “A” tiene por sede a Seúl y están las selecciones de Israel, China Taipei, Holanda y Corea del Sur.

El “B” cumple sus partidos en Tokio con los conjuntos de Cuba, China, Australia y Japón.

En el grupo “D” cuya sede es Guadalajara participarán Venezuela, Italia, Puerto Rico y México.

RCN Radio en el Sistema AM de la región caribe, transmitirá en directo los juegos de Colombia que se realizarán en el Marlins Park de Miami, los dias 10, 11 y 12 de marzo, en las voces de Alberto Agámez Berrío, Jorge Méndez Prada y Alberto Mercado Tapia.

Marzo 10 ( viernes) 6:00 p.m Colombia VS Estados Unidos.

Marzo 11 ( sábado) 12:00 meridiano. Colombia VS Canadá.

Marzo 12 ( domingo) 12: 00 meridiano Colombia VS República Dominicana.

Con la más desarrollada tecnología digital, la costa norte podrá vivir, con el mejor sonido, lanzamiento por lanzamiento los partidos de la selección nacional de béisbol, a través de las siguientes frecuencias.

Antena 2 Barranquilla 1.400 AM- La Cariñosa Cartagena 1.270 AM- Radio Uno Santa Marta 1.350 AM -Radio Uno Montería 1.050 AM – Rumba Stereo Lorica 91.7 FM y RCN Sincelejo 1.340 AM.

Read more: http://www.antena2.com.co/otras-disciplinas/noticias/cl%C3%A1sico-mundial-de-b%C3%A9isbol-un-reto-colombia#ixzz4aksbe8wZ