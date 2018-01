Claudia López pidió a José David Name, no dejarse llevar por su nuevo jefe político

El candidato a la presidencia, Sergio Fajardo estuvo en la mañana de hoy ofreciendo una rueda de prensa en compañía de la senadora Claudia López, el senador Jorge Robledo y Antanas Mockus. allí respondieron a los señalamientos hechos por el senador José David Name, al decir que la coalición es de izquierda. Sergio Fajardo fue el primero en responder.

“El señor Senador yo no lo conozco, y realmente tiene poca información de lo que nosotros somos, esa es la política del miedo, de la rabia, de la venganza, de la agresión. Ese tipo de expresiones son las que nosotros no necesitamos en Colombia, ya está bueno, ya está bueno, y si se puede”, dijo Fajardo.

Por su parte, Claudia López le envió un mensaje al senador Name de no dejarse llevar por su nuevo jefe político.

Finalmente dijeron que juntos, como ciudadanos se unirán para acabar la corrupción, pero recordó que debe ser mediante un voto a conciencia y no vendido. Pidió al país escoger un congreso de gente decente que represente y no que extorsiones y un presidente decente que no compre votos, ni políticos.