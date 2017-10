Clientes de la constructora Palacio Valencia protestan por incumplimiento en entrega de apartamentos

Una vez más un grupo de clientes de la empresa constructora, Palacio – Valencia CPV Limitada, protestó en las instalaciones de la entidad ante el incumplimiento en la entrega de las viviendas por parte de la inmobiliaria.

Según los manifestantes son más de 350 familias de Santa Marta, Bogotá, Medellín y de fuera del país, las que se han visto afectadas, luego de invertir sumas millonarias para adquirir casa propia.

Los proyectos de vivienda involucrados en el litigio comprenden las unidades de Monte Carmelo, Altos de Mallorca y Torres de Canaria.

Carlos Herrera es un cliente que invirtió $34 millones de pesos en la compra de una unidad habitacional sin que la empresa hasta el momento haya respondido.

“Ya son tres años desde 2014 desde que hicimos la inversión y que todos estamos cansados de esperar que la situación se arregle y estamos en 2017 y todavía la situación no se ha arreglado, eso es lo que estamos reclamando, estamos esperando que nos solucionen, muchos compañeros han pedido devolución del dinero y el dinero no ha sido devuelto ni tampoco han construido”, indicó el cliente de la constructora.

Los clientes más afectados son los de Mayorca y Monte Carmelo.

Jenny Olarte desde hace tres años invirtió con su esposo $15 millones de pesos en un apartamento que la empresa no ha entregado.

“Con mi esposo invertimos con sacrificio y esfuerzo el dinero acá en constructora Palacio y Valencia en Monte Carmelo, confiando en la buena fe y hasta el momento no nos dan respuesta, absolutamente de nada, no hay información por medio electrónico, de teléfono, no nos llaman y ya está bueno; mi esposo está sufriendo de la presión porque este es un daño moral” explicó la cliente.

Los clientes perjudicados anunciaron que tomarán acciones legales en contra de la constructora en los próximos días. Por su parte ningún representante de la empresa Palacio Valencia se ha pronunciado hasta el momento sobre la situación.