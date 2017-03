Clínica responde ante denuncia de padre que asegura que le entregaron el cuerpo de su hijo decapitado

Ante la incertidumbre que rodea a Guillermo Gil esposo de la mujer que estaba esperando los gemelos y que denuncia que en la clínica le entregaron el cuerpo del menor decapitado, RCN Radio se comunicó con las directivas de la Clínica donde sucedieron los hechos.

Francisco Silva, Director Médico de la Clínica Chicamocha explicó que se trataba de un embarazo gemelar en el cual se produce la muerte de uno de los gemelos, “el organismo hace el proceso de reabsorción o autolisis de ese embrión para permitir que el otro continúe, desafortunadamente el otro feto también muere y es cuando consulta a la institución, se hace entonces el diagnóstico de aborto retenido, se hospitaliza a la paciente para hacerle un legrado y evacuarlo del útero, la paciente hace la expulsión espontánea del feto”.

“El feto se manda a patología pero infortunadamente e involuntariamente el patólogo escribe que se recibe el feto decapitado, ante esa afirmación el señor se molestó mucho y con toda la razón porque uno sabe que decapitar es cortar la cabeza a un ser vivo, y ningún momento fue eso, por eso inmediatamente se le solicitó al patólogo que aclara el termino de decapitar y por escrito certifica que fue un error y que este término no se debió utilizar” agregó el médico.

Que pasó?

El directivo de la Clínica explica que lo que pasó cuando se reabsorbió el primer feto por autolisis, el segundo feto no se sabe cuánto tiempo estuvo muerto en útero y durante ese tiempo empezó a hacer la autolisis del feto, es decir, así como se estaba reabsorbiendo órganos a nivel del intestino, como lo señaló el patólogo también se pudo reabsorber la cabeza, por eso cuando lo mira, no es que no tenga cabeza sino que se ve un fragmento como de tejido de granulación en forma alargada que sería la cabeza que se estaba reabsorbiendo.

Que es la autolisis?

Francisco Silva Director Médico de la Clínica Chicamocha señaló que este un proceso que tiene el organismo mediante el cual por medio de unas enzimas se empieza a destruir las estructuras, es decir, el mismo feto lo destruye y lo absorbe, es un proceso tan perfecto que lo hace para permitir que el otro feto continúe creciendo.

El médico sostuvo que ya se respondieron requerimientos ante un juzgado y la Fiscalía que también adelanta la investigación sobre este hecho.