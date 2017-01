Club Naval de Cartagena deberá pedir excusas a empleada doméstica por discriminación

El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó al vicealmirante Leonardo Santamaría Gaitán, comandante de la Armada Nacional que retire del reglamento de sus Centros de Recreación la norma que prohíbe el ingreso de empleados del servicio doméstico.

En un fallo de primera instancia, el Tribunal advierte que en las siguientes 48 horas a la notificación de la providencia, la Armada deberá obedecer el fallo y estable que el gerente del Club Naval Santa Cruz de Castillo Grande debe pedir excusas públicas a Carmen Cecilia Beltrán Pájaro.

La mujer interpuso una acción de tutela contra este club, al considerar que el día 25 de noviembre de 2016 había sido discriminada porque no se le permitió acompañar a un niño que estaba bajo su custodia.

Por lo anterior, el tribunal estableció que la Armada debe pedir escusas a través de una declaración pública en la primera pagina de un periódico de difusión, en un día domingo, “por ser el que más audiencia genera“.

Para Carmen Beltrán, esta decisión del tribunal reivindica el trabajo que ejercen mujeres como ella. “Recibí la noticia de que habían fallado a mi favor y eso me alegra mucho. Es importante que personas como yo podamos estar en cualquier lugar sin restricciones“, expresó la empleada domestica en RCN Radio.

Así mismo, indicó que el acto de disculpas estaría planeado para el próximo domingo, día en que sería citada por las directivas de ese club en la heroica.

“Me dijeron que sería el domingo el acto de disculpas aunque no me han confirmado nada. Yo humildemente las recibiré porque lo que buscaba era cambiar esas reglas discriminatorias“, contó.

Otro aparte del fallo indica que el artículo 47 del reglamento del Centro de Recreación de la Armada Nacional, en lo relacionado con la prohibición del ingreso de las empleadas del servicio domestico, carece de criterio jurídico de razonabilidad y por el contrario es lesivo de los valores fundamentales.

“Desconoce principios y derechos fundamentales como la igualdad, dignidad humana y la prohibición de tratos crueles y degradantes“, manifiesta el fallo.

En su momento, según contó Carmen Beltrán a RCN Radio, el 25 de noviembre de 2016, cuando entró al Club Naval Santa Cruz de Castillo Grande a una fiesta con el niño de 11 años que cuida “me dijeron dos veces que ahí no podían estar las nanas que me saliera o me iban a sacar, en ese momento me sentí muy humillada“.