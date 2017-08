Cocaleros de Cartagena del Chairá levantaron bloqueo que mantenían en la vía

Luis Francisco Vargas, alcalde de Cartagena del Chairá.

Después de llegar a un acuerdo con las fuerzas militares para que suspendan la erradicación de cultivos ilícitos, los campesinos que adelantaban una protesta en la vía Cartagena del Chairá – El Paujil, levantaron los bloqueos en el corredor vial.

“Tuvimos una entrevista con el general Cesar Parra y él se comprometió a no seguir con la erradicación forzosa, no solo en Cartagena del Chairá, si no en los municipios donde se han firmado los acuerdos de voluntades por parte de las comunidades, incluso delante de nosotros impartió la orden a las tropas de no erradicar más cultivos de coca, por lo que de manera inmediatamente nosotros orientamos a las comunidades que estaban haciendo el bloqueo en el kilómetro 52 para que se retiran del sector y abrieran paso en la vía”, reveló.

El alcalde de Cartagena del Chairá, Luis Francisco Vargas, dijo que ahora se espera que el gobierno cumpla con lo establecido en los acuerdos firmados con los productores de coca.

“Nos reunimos con el delegado de la Gobernación del Caquetá y el general Cesar Parra, y con ellos analizamos el incumplimiento del Gobierno Nacional en el sentido de la implementación de la primera fase que es la caracterización de cada familia, además el general Cesar Parra, aceptó no seguir erradicando en los municipios donde se han firmado los acuerdos y a raíz de eso la comunidad levantó la protesta”, manifestó Vargas.

En el Caquetá en nueve de los 16 municipios, se han firmado acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.