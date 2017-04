En Colegio de Cartagena por falta de sillas los niños reciben clases en el suelo

Foto: RCN Radio

Los estudiantes del colegio Manuela Beltrán, al suroccidente de Cartagena, deben hacer uso de sillas averiadas, que no cuentan con espaldar, sillas que se constituyen en peligro para los niños puesto que sus piezas están fracturadas.

Con el fin de lograr obtener alguna silla en buen estado los menores deben competir entre ellos, corriendo rápidamente desde la puerta del colegio hasta el salón de clases. Algunos cuentan con suerte y alcanzan a tener una silla en la que pueden apoyar los cuadernos sobre las piernas y escribir de esa manera.

“Aquí los niños tienen que llegar temprano para buscar las sillas que estén mejorcitas, los demás se quedan sin nada y tienen que buscar donde sentarse”, comentó una madre.

Mientras que otra relató la manera en la que se enteró de las dificultades presentadas en el colegio de su hija: “Un día me dijo -Mami, mami, me voy temprano porque así puedo coger una silla- ¿Y acaso no tienes una silla?, replicó. -No mami tengo que ponerme de primera en la fila y salir corriendo al salón para poder agarrar una silla en la que me pueda sentar”.

Otras madres cuentan que “mi niña me dice que le ha tocado sentarse en el suelo cuando no alcanza a coger una silla”. Señalan también, “mi niño dice que hay tan poquitas sillas que debe sentarse en el suelo”.

Aníbal Pájaro, rector de la institución, reconoció que hay un déficit de 400 sillas y a esto se le suma que las que hay se encuentran en mal estado. Dijo también que en ningún momento le han notificado que los niños se sientan en el suelo para recibir las clases.