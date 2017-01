A colegios del Valle del Cauca se trasladarán campañas para evitar quemados con pólvora en las festividades de fin de año

Foto archivo RCN Radio.

Debido a la alta cifra de menores de edad que resultaron quemados con pólvora a finales del 2016 e inicios de este año en el Valle del Cauca, las autoridades del departamento decidieron reforzar las campañas dirigidas a esta comunidad.

María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, comentó que estos programas se trasladarán hasta las más de 100 instituciones educativas no descentralizadas, para generar un impacto en los menores, que logre evitar que manipulen pólvora en las fiestas decembrinas y durante otras actividades que puedan desarrollarse en sus municipios.

“Tuvimos en la temporada 2016-2017, 114 personas quemadas con pólvora, el 46% de ellos niños, eso nos obligó a replantear nuestra estrategia. Hace algunos días nos reunimos con los rectores de los 184 colegios no descentralizadas del departamento y nos comprometimos a iniciar de forma conjunta, la campaña para el no uso de pólvora para todo el año 2017, no solo en la temporada decembrina, sino en las fiestas municipales”, comentó la funcionaria.

La campaña se inicia con los niños y jóvenes, por lo que se espera plantear alguna estrategia para involucrar el mayor número de poblaciones del Valle, con el compromiso de cooperación de las directivas de los planteles educativos.