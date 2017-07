Colegios de Pinillos y Tiquisio no han iniciado clases en el 2017 por falta de profesores

Foto: cortesía habitantes de Tagual.

En los municipios de Pinillos y Tiquisio más de 4 mil 200 estudiantes no han iniciado clases en este año por la falta de docentes. Los más afectados son los niños de las comunidades rurales, los cuales no tienen profesores para cursar su año escolar.

De acuerdo a las autoridades municipales, al menos 59 docentes hacen falta en estos colegios.

El municipio más afectado por esta crisis es Tiquisio, allí mil cuatro niños se quedaron sin estudios por la falta de 36 profesores. Así lo explicó Pedro Santana, director del Núcleo Educativo de esa población.

“Tenemos más de 1004 estudiantes por fuera de las aulas, este año no han dado ni una hora de clases. No sabemos la razón por la que la secretaría de educación a esas sedes rurales no les nombró docentes, porque tienen a sus estudiantes matriculados y esas veredas son 25… hacen los traslados y no nombran los reemplazos. Estamos a mediados de niños y esos niños no sé si es que no tienen derecho a la educación como los otros, no tenemos esperanza que están haciendo las gestiones, estamos abandonados”, señaló Santana.

Por su parte, en el municipio de Pinillos, la falta de 23 docentes mantienen sin clases a estudiantes de más de 8 colegios. La mayoría corresponden a las áreas de matemáticas, biología y docentes de primaria.

El alcalde de Pinillos, Marcos Pérez, aseguró que la secretaría de Educación de Bolívar no ha respondido ante esta situación que ya tiene en crisis a las zonas rurales.

“Estamos en el mes de julio y desde el 13 de febrero que se iniciaron las clases, tenemos un faltante de 23 docentes en las 9 instituciones educativas del municipio… Es preocupante porque los jóvenes van a presentar su examen ICFES y van a ir en desventajas porque no tenían profesor en esas material. La posibilidad de ingresar a una universidad pública va a ser muy baja debido a la falta de docente en Pinillos, hemos puesto una queja desde el año pasado, en el pasado mes de febrero y no se le da solución a ese tema”, afirmó Pérez.

Asimismo el alcalde de Pinillos señaló que los padres de familia han protestado en múltiples ocasiones para pedir los docentes pero la secretaría de educación departamental no les da respuesta definitivas para solucionar este problema.

“Si faltan de docente nunca vamos a ser competitivos, solamente los de las grandes capitales pero los de los pueblos siempre vivirán marginados y tendremos estudiantes mediocres sino tenemos los docentes completos en las instituciones”, comentó Pérez.

En estas poblaciones del sur de Bolívar, las autoridades advierten que la falta de docentes está causando el abandono masivo de los niños a la escuela. Aún no se contabiliza el número de menores que por no tener clases se dedicaron a laboral en el campo o la zona minera.

De acuerdo a la secretaría de educación, se adelantan “un ejercicio administrativo” para identificar el número de vacantes que tiene el departamento de Bolívar y posteriormente solicitar al ministerio de educación, estas vacantes.

El secretario Oscar Marín, aseguró que son 270 los profesores que hacen falta en Bolívar y apenas se está identificando el número total de vacantes.

“Estamos alimentando la plataforma Gabo para determinar o mostrarle al Ministerio realmente cuantos nos docentes nos faltaron por nombrar para que nos autoricen y ofertar esas plazas y pensamos de una vez poder acabar con esa problemática. Tenemos un déficit de más de 200 docentes”, señaló Marín.

Así mismo, ante las quejas de los municipios del sur de Bolívar dio a conocer que la competencia para nombrar a los docentes corresponde al Ministerio de Educación.