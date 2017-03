Colombo – venezolanos sufren la crisis económica en ambos países y piden ayuda en el Atlántico

Se han censado en el Atlántico 38.191 personas, que integran 7.588 familias, ellos son ciudadanos Colombo -venezolanos que retornaron a la Región Caribe en los últimos meses, habían salido del país rumbo a Venezuela desde hace diez años en busca de oportunidades y ahora regresaron a Colombia tras la crisis en el vecino país.

Ellos tienen problemas de educación, no les dan cupos en los colegios públicos “a 130 niños en el corregimiento La Peña los sacaron de clase pues no estaban autorizados, ellos vienen de Maracaibo y Caracas” dijo María Fernanda Campo, nacida en Sabanalarga y desde hace 8 años vivía en la capital venezolana.

Tampoco están integrados a ningún sistema de salud “allá no tenía remedios, no tenía un tratamiento para mí, llegue buscando calidad de vida y acá no encuentro la ayuda que quiero” dijo Rosaura López, de 65 años y quien llegó a su natal Campo de la Cruz, donde sus hermanos le tendieron la mano de nuevo.

La situación laboral no es la mejor “por que venimos de Venezuela no quieren pagarnos, no nos dan el mínimo sino 400 mil pesos que es una miseria ,estamos trabajando a bajo costo la mano de obra” dijo Oswaldo José Pinto quién llegó a Suán con su esposa venezolana y sus tres hijos nacidos en el vecino país.

“Estamos viviendo arrimados, la mayoría vivimos en la casa de nuestros papas o de hermanos o cualquier pariente y nosotros queremos oportunidades para trabajar y tener casa propia” dijo Yosiris Nieto.

Los ciudadanos colombianos retornaron con sus familias venezolanas principalmente en los municipios de Sabanalarga, Suan, Repelón, Sabanagrande y Campo de la Cruz, y día a día durante toda la jornada buscan ayuda en la alcaldía de estos municipios solicitando ayuda para enfrentar la crisis.