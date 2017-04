Coloración del embalse Peñol-Guatapé es por proliferación de algas no tóxicas: EPM

Cortesía: EPM.

Pese a que los expertos aseguran que la mancha amarilla está en un 19 por ciento del embalse Peñol-Guatapé, no genera riesgo para la salud de los seres humanos, pero recomiendan no tocar el agua. Se trata, de una proliferación de algas y microorganismos, ocasionada por la mezcla de aguas residuales y no domésticas que caen a la represa.

La coloración se presenta en tres sitios del embalse: el puente La Hondita, en la cuenca del Río Rionegro y Nare y quebrada Arriba en Guatapé, Oriente de Antioquia.

El director regional de aguas de Cornare, Álvaro López, explicó que este tipo de florecimiento de algas no es nuevo en el embalse, tanto que a través de diferentes estudios con expertos nacionales e internacionales se trabaja para su control. En un comunicado, EPM informó que en algunos puntos estratégicos del embalse hay letreros visibles que prohíben el contacto con el agua.

“A través de estudios con la Universidad Nacional hemos conocido de la presencia de estas algas en el embalse desde el 94, pero con EPM realizamos un monitoreo. Es claro que este fenómeno ocurre debido a los vertimientos que tiene la cuenta de Rionegro”.

18,5 es la parte del embalse contaminada por cianobacteria, recomendamos evitar entrar en contacto e ingerir el agua pic.twitter.com/XJqLZHxIOY — Cornare (@cornare) April 7, 2017

El investigador ambiental de la Universidad de Antioquia, Jaime Palacio, reiteró que esta condición en el embalse no representa un peligro en la salud de los seres humanos o mortandad de peces, en algunas ocasiones este tipo proliferación suelen ser tóxicas, pero este no el caso.

“No hay evidencias de efectos nocivos para la salud o en los peces, los florecimientos pueden ser exclusivamente de algas, que en este caso no son tóxicas. Vamos a tratar de establecer si en el embalse se presenta este fenómeno con cianobacterias en diferentes épocas del año, pero no significa que se estén produciendo especies tóxicas en el embalse”.

Hasta ahora, una medida parcial para erradicar la mancha es mantener el buchón de agua (planta que compite con las algas) en algunos sectores del embalse. Sin embargo, aún no hay solución definitiva.

EPM confirmó que el origen de la coloración no tiene ninguna relación con las funciones que realiza la compañía para la generación de energía en la central hidroeléctrica.