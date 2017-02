Colredentorista de Manizales recibe certificación de calidad ISO 9.001-2.015

Este lunes 6 de febrero, el Colegio Seminario Redentorista de Manizales, tiene diferentes motivos para celebrar no sólo con su comunidad educativa, sino con su personal docente, administrativo, directivo y naturalmente, con la Asociación de Padres de Familia.

El primero de ellos, es la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9.001-2.015, que convierte al colegio en la primera institución educativa del Eje Cafetero en recibir este certificado; no en vano en los últimos años, COLREDENTORISTA, ha evidenciado bajo la égida del Padre rector Luis Carlos Jaimes, una transformación asombrosa en materia de infraestructura y de sus diferentes procesos académicos, producto de su capacidad de gestión y de esa que el llama “terquedad”, que en su caso particular no es otra cosa que una virtud, que le ha permitido superar con creces los retos que asume.