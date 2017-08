Comerciantes de Norte de Santander los más perjudicados tras dos años de cierre de frontera

Foto RCN Radio Cúcuta

Los comerciantes de Cúcuta denunciaron las perjudiciales consecuencias económicas en esa región, al cumplirse dos años del anuncio del cierre de la frontera con Venezuela que se extendió durante varios meses y que agravó la situación.

Los constantes bloqueos y la falta de alimentos han sido la constante de muchos de los establecimientos que han cerrado sus puertas por la grave situación económica, la devaluación de la moneda del vecino país y los problemas de orden público y seguridad que han aumentado.

Lucy Vidales, comerciante cucuteña señaló que “la situación continúa muy mal, no tenemos apoyo por parte de los entes gubernamentales, claro ejemplo hay cierres de negocios, personas desempleadas, el comercio está decayendo, la gente no puede pagar arriendo, ni servicios y mucho menos pagar empleados“.

De acuerdo con los gremios económicos de la región, la crisis fronteriza dejó miles de personas sin trabajo y agudizó las cifras de informalidad y desempleo.

“Yo tenía un local de repuestos hace varios años y desde el cierre de la frontera cuando vi que no me daba para el sustento de mi familia, me toco vender jugo de naranja para medio ayudarme económicamente, la situación está complicada”, señaló otro de los comerciantes.

Con el paso de los días los empresarios de la ciudad también han reportado fuertes disminuciones en las ventas, tras argumentar que el ambiente económico en Cúcuta ha venido decayendo, por lo que solicitaron al gobierno que se tomen medidas urgentes para evitar que siga creciendo la crisis en la frontera y que se empleen estrategias productivas o de inversión que saquen a Cúcuta de la situación en la que se encuentra sumida.