Comerciantes del Táchira en quiebra por contrabando de mercancías hacia Norte de Santander

Foto RCN Radio Cúcuta

Jhonson Delgado, Presidente de la Asociación de Licoreras del Estado Táchira, se mostró preocupado por la crisis económica que está afectando las finanzas de los comerciantes que distribuyen licores en los municipios fronterizos, al punto de declararse en emergencia.

El Presidente de la Asociación de Licoreras del Estado Táchira venezolano, afirmó que el contrabando de productos como la Maltín Polar, licores y otras bebidas hacia territorio colombiano, está ocasionando el desabastecimiento de productos básicos en la canasta familiar venezolana.

“El bachaqueo penetró el sector licorero, con la comercialización de los productos, ya los productos como refrescos, licores se estén viendo en los anaqueles y las calles de varias zonas de Colombia; es más fácil conseguir un bulto de harina pan, que un paquete de gaseosas, sencillamente porque se lo están llevando para Norte de Santander” dijo el representante de los comerciantes venezolanos.

Además indicó “La Malta ya no está llegando a los niños tachirenses, se está yendo toda para Colombia, y es increíble ver la complicidad de algunos funcionarios de las distintas compañías que está laborando, y no hablemos del Cacique, que es otro de los productos que ya no encontramos en la frontera; eso lo hemos denunciado y no han puesto autoridad, aún sabiendo que hay bandas y mafias muy bien organizadas que se ganan hasta un 200 por ciento en las ventas”

El incremento de un 300 por ciento, en los costos de los productos utilizados para la fabricación de licores y productos similares, ha ocasionado el cierre de varios establecimientos comerciales, lo cual ha incrementado el desempleo en El Táchira.

“Manifestamos la grave crisis por la que estamos pasando, en primer lugar por el alto costo de los productos etílicos en la región, el cual tiene un incremento que oscila entre un 250 y 300 por ciento en los últimos tres meses y donde las ventas han caído en un 60 por ciento y lo cual ha originado el cierre de varios de los establecimientos” expresó Delgado.

Delgado sostuvo, que las autoridades venezolanas, estarían implicadas en el aumento del contrabando de diversos productos hacia Norte de Santander, lo cual está provocando el desabastecimiento en el Estado venezolano.