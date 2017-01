Comerciantes en Santander denuncian que Consorcio Ruta del Sol les debe más de mil millones de pesos

Ante la falta de pago, comerciantes marcharon por La Lizama. Foto: RCN Radio.

Son cerca de 20 personas que denuncian que continúan a la espera de que el consorcio Ruta del Sol les cancele el dinero que les debe por la prestación de servicios como restaurante, hospedaje, transporte de material entre otros y que según Jimmy Gamboa, uno de los afectados la suma sobrepasa los mil millones de pesos, por lo que se tomaron la vía La Lizama, saliendo desde Sabana de Torres como protesta a la situación.

“La intención fue poner en conocimiento del Consorcio la molestia por la situación, nos tomamos La Lizama y llegamos hasta el campamento de la Ruta del Sol para exigir nuestro pago. Ya hemos tenido reuniones pero nos dan una fecha y no nos cumplen, por ejemplo a mí me deben más de $55 millones en refrigerios, almuerzos y demás pero nos dicen que el 20 y luego que el 23 y así nos han mantenido y a la fecha me deben el dinero. En el sector no solo somos nosotros los comerciantes los afectados sino también los que están a nuestro cargo, meseros, conductores y personas que nos laboran porque con qué le vamos a pagar si nos deben todo el dinero”. Añadió Jimmy Gamboa.

