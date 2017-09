El comercio en Floridablanca, Santander, ha disminuido por las fotomultas

A la fecha se registran pérdidas del 60% en ventas en el comercio del municipio.

Con letreros que dicen “se vende este negocio porque nos quebró el carro de las fotomultas” están más del 50% de los locales del casco urbano de Floridablanca debido a la cantidad de sanciones monetarias que Tránsito ha impartido a cada visitante que entra al pueblo de la ciudad dulce.

Esta implementación, que en varias ocasiones ha generado polémica, ya ha hecho que las personas, por miedo a parquearse dos minutos en la calle, no vuelvan al casco urbano deFloridablanca.

Los comerciantes manifestaron que el carro de fotomultas ha quebrado muchos locales, lo que ha generado que se disminuyan las ventas en este sector. Luis Eduardo González, líder comerciante, manifestó que varios colegas han tenido que cerrar sus negocios y otros están por vender sus locales.

“Alguien se parquea en una esquina y de una vez le clavan una fotomulta, por temor, la gente no viene a este municipio, el turismo se está acabando, nadie viene, ya no proyectan a Floridablanca como una ciudad turística o la ciudad dulce porque les meten una fotomulta, y es perjudicial para el conductor y el dueño del vehículo. Las ventas se están cayendo, el municipio no se está dando cuenta que si no hay ventas, no hay impuesto”, dijo Luis Eduardo González, líder comerciante.

El 2 de octubre a las 5:00 pm se espera una marcha por parte de todos los comerciantes de Floridablanca, que son alrededor de 2000 personas, en el que transitarán por todo el casco urbano para que los carros de las fotomultas dejen de existir en la ciudad.