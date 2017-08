Comercio informal en Cartagena e incidencia en los precios espanta a turistas

Foto RCN Radio

Por: Herlency Gutiérrez

Cartagena, que durante este 2017 ha recibido 677 mil visitantes procedentes de diferentes ciudades de Colombia y más de 285 mil turistas de destinos internacionales, ha sido blanco de críticas por los elevados precios y productos que la ciudad maneja.

Un sinnúmero de visitantes expresa su descontento por los abusos a los que se ha visto sometido por los altos precios en los productos adquiridos.

“Aquí en Cartagena los precios son más caros que Medellín o Bogotá. Por comida, hoteles y quizás taxis también”, comentó un extranjero.

Mónica Fadúl, directora de Fenalco Bolívar, asegura que se ha comprobado que los abusos en los precios se presentan en el comercio no formal.

“Esto tiene una explicación muy sencilla y es que los prestadores de servicios turísticos y de comercio formal tienen que tener los precios expuestos al público, de tal manera que quien los vaya a adquirir los pueda conocer”.

Y este hecho se comprueba realizando un recorrido por las playas de Cartagena en la que la escena es de mar, sol, una mesa a tan solo unos pasos del agua, dos bebidas, un plato de ensalada de frutas y dos mujeres procedentes de Bogotá.

“Esta bebida no la he cancelado, la ensalada costó 10 mil pesos. La bebida todavía no sé por cuánto… que susto porque aquí le da a uno susto”, expresó la mujer.

Es así cómo ocurren los abusos: Llega el turista, le ofrecen un producto o servicio y no le muestran una tabla con los precios.

“Lo que pasa es que aquí el tema con los precios tiene que ver con la hora en la que llega uno, tiene que ver si estás solo, si estás acompañado, si es temporada alta”, expresó un visitante chileno.

Recorriendo las playas de Cartagena para disfrutar del mar, se necesita de una carpa, la cual al cotizarla un comerciante informal axplicó que “nosotros no tenemos preferencia con nadie, todos somos iguales, porque si vale 15 mil la carpa es 15 mil para todos, no tenemos preferencia para nadie”.

¿Qué dicen los visitantes?

“Uno consigue carpas de 40 mil, 45, 30, 20 o 25 mil pesos; depende del turista. La ofrecen con sillas, otras veces alquilan las sillas, no hay un precio establecido”.

Ya estando el turista bajo la carpa empiezan a ofrecerle infinidad de servicios. ¿Se le antojó un masaje?

“A la persona de aquí se lo hacemos en 20, todo el cuerpo y al extranjero le hacemos las dos piernas en 20 por 15 minutos. Todo el cuerpo en 50 una hora”, afirmó una mujer oriunda de la región y dedicada a este oficio.

¿Desea una frutica?

¿Si yo te voy a comprar un mango por cuánto me lo venderías?, se le preguntó a un vendedor quien respondió “en 2 mil pesos, pero a un extranjero en 3 mil o 4 mil”.

¿Un sombrero para protegerse del sol?

¿Por cuánto me vendería un sombrero, y por cuánto a un turista?

– “A usted, que es de acá se lo puedo vender a 15 mil, a otros como a 30”, respondió un señor de mayor edad.

Al consultar con turistas sobre Cartagena surgieron comentarios como “Cartagena es un poco cara. Es cara. Sí. Hemos tenido que discutir algunas cuentas porque vemos que no nos han cobrado cualquier cosa, hay precios inflados”.

Una bandeja de mariscos por 850 mil pesos, un masaje por 200 mil pesos, tres sancochos por 300 mil pesos, tres limonadas de coco por 66 mil, son algunos de los registros de denuncias por parte de turistas quienes se han considerado estafados con los precios. El común denominador de todos ellos: el comercio informal.

María Claudia Páez, presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena, dijo que “Yo creo que el más grande reto es cómo la ciudad está atendiendo a su turista y cómo genera un balance entre el turista y el residente”.

A corte de junio de 2017, de las 27.585 empresas activas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena, el 17% corresponden a actividades relacionadas con el turismo, este es el sector que tiene el mayor número de empresas y el que genera mayor empleo en la ciudad.

En términos del Producto Interno Bruto, el crecimiento promedio anual del sector turismo, entre ellos, las actividades económicas de hoteles, restaurantes, bares y similares, en los últimos 5 años ha sido del 3,5%.