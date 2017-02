Comité revocatorio del alcalde de Cartagena denuncia amenazas de muerte en su contra

De acuerdo a los líderes del movimiento “Porque la ciudad Manda”, que busca revocar el mandato del alcalde Manuel Vicente Duque, durante los últimos días se han presentado 3 amenazas directas contra las personas que adelantan la recolección de firmas en diferentes puntos de la ciudad.

El hecho más reciente habría ocurrido en las últimas horas, cuando motorizados persiguieron a una de estas personas para decirle que las personas de ese movimiento iban a ser asesinadas.

“Cuando venía saliendo de la casa que me dirigía al punto donde estábamos recogiendo firmas… Se acercan dos personas en una moto, se cruzan y me dicen mi nombre. Yo no lo es digo nada y dice: Recojan las firmas y lleguen a donde van a llegar, a todos los van a matar y desparecieron. Yo quedé tan asustado que no sabía qué hacer”, manifestó Rodolfo Vanegas, uno de los amenazados.

Roberto Pérez, líder del movimiento revocatorio, manifestó que ya son más de 3 las amenazas directas que se habrían presentado contra integrantes de ese grupo y denunció que han sido intimidados por dos camionetas que lo persiguen durante las jornadas de recolección de firmas.

“Tres amenazas directas y tres personas afectadas han dejado estas intimidaciones… Ya se me ha hecho costumbre ver una camioneta gris y una negra pasándose por los sitios donde estoy tomando fotos. Nos han enviado personas extrañas a rondarnos pero vamos a seguir”, afirmó Pérez.

Estas hechos serían presentados a la Fiscalía en las próximas horas para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

RCN Radio intentó tener declaraciones de las autoridades del distrito sobre este caso, pero no recibimos respuesta.