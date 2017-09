“Hay que completar la tarea de San Pedro Claver”: Alcalde (e) de Cartagena

Al inicio de esta visita, el alcalde encargado Londoño Zurek declaró Huésped de la esperanza al papa Francisco.

Luego de culminar la visita del papa Francisco, el alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, dijo que es tiempo de completar la tarea encomendada por San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos, hace más de 400 años, y es enfocarse en las zonas más vulnerable.

“Tenemos que completar la tarea que San Pedro Claver nos dejó hace más de 400 años, de mirar hacia la superación de la pobreza extrema y de luchar juntos por salir adelante, y así construir un futuro” dijo el mandatario encargado desde el aeropuerto Rafael Nuñez.

El alcalde interno también un balance de tranquilidad y añadió que Cartagena siempre estará dispuesta para recibir a los personajes ilustres “la visita de su santidad es un bálsamo para el alma y para decir que debemos seguir luchando por el bienestar de los más vulnerables de la ciudad y para decir que somos la sede de la diplomacia de Colombia y que aquí recibimos a todos visitantes ilustres con los brazos y corazones abiertos”

Londoño Zurek dijo que espera que el papa Francisco no olvide a Cartagena, pero no por ese pequeño golpe, sino por la acogida de la ciudad, “no se le va olvidar Cartagena de Indias nunca, pero esperemos que no sea por el golpecito se dio, lamentablemente tuvo un incidente en el papamóvil, pero lo veo con buena energía”

Así mismo, el mandatario extendió su agradecimiento a los cartageneros por su buen comportamiento, por acoger las restricciones de tal manera que la ciudad se convirtiera en ejemplo de civismo y cultura.

Londoño Zurek también aprovechó para agradecer a los medios de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales por el cubrimiento de esta visita de una “forma fantástica y oportuna.”