Compromisos por un arriendo que no se usa en secretaría de Educación de Valledupar

Techo en la actual secretaría de Educación de Valledupar - Cesar

Mientras los empleados de la Secretaria de Educación de Valledupar, esperan en condiciones insanas, a que se les traslade a una nueva sede y mientras el edificio donde actualmente funciona esta dependencia, se cae a pedazos; la Administración Municipal tendría un contrato que ya generó compromiso de pago por una vivienda que no es utilizada y que está destinada para dicho traslado.

Pese a encontrarse con una medida de Emergencia Manifiesta, a que las paredes están llenas de humedad, el cielo raso de se cae a pedazos y que cuando llueve se inunda; la sede de la secretaria de Educación de la capital del Cesar, no ha sido trasladada. Hecho que además de poner en riesgo la salud de los empleados del lugar y que podría terminar en tragedia, parece ser carente de una explicación lógica pues mientras eso pasa, la administración municipal estaría pagando un arriendo de 15 millones de pesos desde el mes de abril del 2017 por la vivienda a donde será trasladada esta importante dependencia.

La denuncia se hizo pública en las redes sociales, medio por el cual se dio a conocer una copia del Registro Presupuestal de Compromiso número 1399 del presente año. En él, se muestra que existe un plan de pago que va desde el mes de abril y se extiende hasta diciembre de este 2017; compromiso adquirido por el uso de una vivienda en la que se aclara “Funcionará la secretaría de Educación de Valledupar”.

En relación a este tema y como secretario General del Municipio de Valledupar, habló, José Juan Lechuga, quien explicó que si bien el contrato tiene fecha de abril, el acta de inicio se firmó a finales de mayo y que en estos momentos están realizando las adecuaciones internas que son necesarias para que la entidad funcionen sin contratiempos en la nueva sede, ubicada en la carrera 12 No 9-78 del barrio San Joaquín.

Dijo además el funcionario que aún no se ha cancelado la primera cuenta, sin embargo, admitió que el mes que va corriendo, deberán pagarlo.

Mientras se hace el traslado los funcionarios siguen en riesgo

Así como el tiempo del contrato corree desde el mes de mayo, desde hace varios meses continúa el riesgo al que son sometidos los empleados de la secretaria de Educación de Valledupar. Estos se ven obligados a cumplir con sus jornadas laborales en condiciones deplorables, que atentan contra su salud. “Necesitamos que la administración nos solucione este problema… no es juego y hay que entender que son varias las vidas que hay en riesgo” aseguró uno de los empleados del lugar que pidió no dar a conocer su nombre y se unió al llamado que hacen algunos ciudadanos en las redes sociales para que los organismos de control intervengan y no esperen que este se convierta en una tragedia.

Por otro lado, trascendió que el traslado de la secretaria de Educación de Valledupar se estaría dando en las próximas semanas. En espera, según señalan los mismos empleados, sea antes de que ocurra una tragedia y el municipio se tenga que enfrentar a una demanda millonaria.