Comunidad advierte con carteles que su cuadra es zona de atracos

Cansados de la ola de atracos que azota al barrio San Felipe, en el suroccidente de Barranquilla, los habitantes de un sector colocaron carteles en los que advierten que es una “zona de atracos”.

“Demasiado dramática. Las personas ni en el día ni en la noche se pueden sentar porque llegan los amigos de lo ajeno encañonando con pistolas y de verdad que esto es preocupante porque es una ola de atracos y las personas se sienten inseguras. No tenemos presencia de las autoridades porque por aquí no pasan las autoridades, esto está caliente”, dijo Adalberto Cassiani, Vecino del sector

En postes de alumbrado público y en las terrazas de las casas están los carteles que advierten que hay que tener cuidado cuando se transite por el sector.

“Tuvimos que colocar muchos panfletos ya que estamos tomando medidas de precaución. Ultimamente ya no podemos sentarnos en la terraza, no podemos salir a la terraza con un celular o contestar una llamada de emergencia porque lamentablemente hay mucho atraco. y los vecinos no pueden estar tranquilos. Más que todo los jóvenes tengan mucha precaución al salir a la calle. Ahora mismo una moto o un taxi es un atracador”, aseguró otro de los afectados, Tomás Herrera.

La Policía se comprometió con la comunidad a incrementar la vigilancia en el sector.

“Darle un parte de tranquilidad a toda nuestra comunidad del barrio San Felipe. Manifestarle que durante la semana se han realizado ocho capturas por diferentes delitos. Pero más que eso, que vamos a realizar el puerta a puerta y reuniones comunitarias que nos permitan de una u otra forma de forma clara y precisa identificar a los delincuentes y dar captura a los mismos”, señaló Julián Flórez, comandante Distrito Tres Policía Metropolitana.

Los vecinos aseguran que quitarán los carteles cuando el problema de inseguridad haya acabado.