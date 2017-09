Comunidad y autoridades en San Gil se niegan a permitir la ampliación de la cárcel local 

Serias consecuencias en el desarrollo del municipio en cuanto a turismo y modernidad traería la implementación del proyecto que busca ampliar la cárcel de San Gil para albergar a más internos de otros centros penitenciarios señaló la comunidad de San Gil que adelantó una manifestación pacífica.

En una constante lucha y cadena de rechazo se han mantenido las autoridades municipales y los ciudadanos quienes aseguran no permitirán la ejecución del proyecto.

Ariel Rojas, alcalde de San Gil indicó que el sector más perjudicado sería el turismo, “una cárcel que se encuentra ubicado en el sector urbano, en un sector residencial, que le va a hacer mucho daño al desarrollo y sobre todo al turismo que siempre nos ha caracterizado, por eso rechazamos esta ampliación, y hemos interpuesto una acción de nulidad ante el Consejo de Estado.

“Creemos que es un acto de irresponsabilidad por parte del INPEC, por eso no vamos a permitir que se amplíe, y no se tiene en cuenta a la comunidad de San Gil, de las autoridades municipales, atenta contra nuestra libertad y nuestra honra, así que no vamos a suministrar servicios a través de las empresas de servicios públicos, y no dejaremos que se realice la ampliación de la cárcel y por eso apoyamos a la comunidad” agregó el mandatario municipal.

Por su parte los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de los barrios aledaños a la cárcel del municipio manifestaron que no aceptarán que el Gobierno Nacional realice una ampliación del centro penitenciario porque representa una amenaza para el sector del turismo del cual ellos se benefician e igualmente atenta contra la integridad de los residentes de los sectores circunvecinos.

San Gil se mantendrá en rechazo a la ampliación de la cárcel, puesto que al proyecto lo han calificado como perjudicial para varios sectores que promueven el crecimiento económico en la localidad.