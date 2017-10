Comunidad estudiantil de la Universidad de la Amazonia marchará para rechazar recorte presupuestal del Gobierno Nacional

Gerardo Castrillón, rector de la Universidad de la Amazonia.

Cerca de 3 mil estudiantes de la Universidad de la Amazonia, docentes y personal administrativo se movilizarán por las calles de Florencia a partir de las 10:00 de la mañana, para rechazar la política del Gobierno Nacional de reducir las transferidas para la educación superior pública del país.

Según el rector del centro educativo, Gerardo Castrillón, la disminución de las transferencias de los recursos ha generado que en los últimos años, la universidad haya tenido que cerrar las sedes en cuatro de los seis departamentos de la Amazonia, donde venía ofertando los programas académicos.

“Vamos a desarrollar una marcha de protesta rechazando la política estatal de desfinanciamiento de la universidad pública. Nuestra Universidad tiene jurisdicción en seis departamentos de la región amazónica, en estos momentos solo estamos en los departamentos del Amazonas y Caquetá, pero estuvimos en el departamento del Putumayo y no pudimos volver, estuvimos en el departamento del Guaviare y no pudimos volver, pero pese que todos los gobernadores de la región Amazónica nos han pedido presencia en estos departamentos, no tenemos recursos económicos para regresar”, sostuvo el rector.

La Universidad de la Amazonia es el principal centro educativo de educación superior del sur del país.