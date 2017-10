Comunidad estudiantil marchó exigiendo la liberación de Víctor Roqueme

Foto RCN Radio Cúcuta

Una masiva participación demandó el llamado que emitió la comunidad estudiantil de la Universidad Francisco de Paula Santander, solicitando la pronta liberación de Víctor Julio Roqueme de 20 años de edad, secuestrado el pasado 28 de Septiembre, por hombres fuertemente armados en el sector de El Carmen de Tonchalá, a la altura del Anillo Vial Occidental en Cúcuta.

Recorriendo las principales calles de la ciudad, los cerca de 2 mil asistentes, clamaron por el respeto a la vida y la libertad del joven estudiante del programa de Ingeniería Civil del claustro universitario.

Bajo la consigna ¿Dónde está?, no sabemos, ¿qué queremos?, Libertad… la comunidad estudiantil marchó por las principales calles de la ciudad, exigiendo por la liberación de Roqueme.

Estudiantes de @UFPSCUCUTA recorrieron las principales calles de la ciudad, exigiendo la pronta liberación de Víctor Julio Roqueme pic.twitter.com/0aZ8quHJPx — patelele89 (@eleones89) October 5, 2017

RCN Radio habló con Gladys Ester Quiñonez, madre del joven Víctor Julio Roqueme quien pidió a los captores de su hijo, la libertad inmediata sano y salvo.

“Les pido el gran favor que respeten la vida, no solo de mi hijo, sino de todos los secuestrados, por favor todos sentimos dolor, tengan misericordia y déjenlo libre; no sabemos qué hacer pues hasta el momento no se conoce ninguna información de su paradero, ni los responsables de su secuestro” expresó.

Entre tanto, Claudia Toloza, rectora Universidad Francisco de Paula Santander, pidió respeto por la vida del joven universitario, e indicó que junto al Pnud, le enviarán un documento al gobierno nacional, para que medie en esta situación y se dé la pronta liberación del joven.

“Vamos a establecer un comunicado oficial para tener un pronunciamiento a nivel nacional sobre este secuestro; nos preocupa su integridad física; la comunidad protestamos y rechazamos la detención de Víctor y exigimos su retorno inmediato de una persona que está construyendo vida y región”

Finalmente, lideres universitarios y estudiantes pidieron a los captores de víctor, la inmediata liberación del mismo, y exigieron que la comunidad estudiantil no sean incluida en la guerra, ni en la violencia que afecta la región.