Comunidad de Flandes marchó para rechazar actos de violencia que comprometen a su juventud

Los habitantes de Flandes esperan que no se continúe estigmatizando al municipio ribereño del Magdalena por el accionar de estos jóvenes que han caído en la delincuencia. (Foto: RCN Radio)

Habitantes de Flandes marcharon para rechazar los últimos hechos violentos ocurridos en ese municipio en los que tres menores de edad perdieron la vida, al parecer, víctimas de rencillas entre bandas delincuenciales.

César Pineda, uno de los promotores de la movilización señaló que el propósito fundamental era vencer la indiferencia y llamar a la ciudadanía a actuar frente a estos y otros hechos que unos pocos jóvenes vienen protagonizando y que están llevando a la estigmatización de ese municipio.

“El objetivo principal era decirle no más a la violencia, que aquí hay mucha más gente buena que gente mala. No nos podemos dejar amedrentar por cuatro jóvenes que están haciendo daño finalmente. Flandes quiere vivir en paz y no queremos que nuestros jóvenes caigan en la delincuencia”, señaló Pineda quien agregó unas 300 personas se sumaron a la actividad.

“Desafortunadamente la gente le teme a estos jóvenes que están dedicados a la delincuencia por temor a ellos igualmente no salieron, pero hicimos la marcha en paz y la gente manifestó el agrado por lo que hicimos porque nadie había antes había hecho un llamado para parar la violencia”, precisó.

El líder la movilización ciudadana quien además dirige una fundación de rehabilitación de jóvenes en Flandes, dijo frente al asesinato de los tres menores, ocurrido hace casi 15 días que se esperan prontos resultados de las autoridades y confirmó que por el hecho ya dos personas fueron judicializadas.

“Las autoridades ya están trabajando, en los consejos de seguridad se ha dicho que se busca identificar a los jóvenes involucrados en estas acciones, tengo entendido que ya capturaron a dos de los que cometieron esta masacre y se sigue trabajando en intentar menguar las fuerza que han tomado”, puntualizó Pineda.