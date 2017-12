Comunidad de Tibú, denuncia a Ecopetrol, de sellar un pozo de agua potable, cerca al antiguo acueducto

Foto Cortesía a RCN Radio Cúcuta

La comunidad del municipio de Tibú, denuncia a la empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol, de sellar un pozo de agua potable, ubicado en las inmediaciones del antiguo acueducto municipal, dónde se tenía previsto ejecutar obras para su adecuación.

Samuel Sáenz, representante de los comerciantes del municipio, en diálogos con RCN Radio, indicó que esta acción, se hizo sin socializar con las comunidades, las cuales esperaban la puesta en marcha de los trabajos en el sector, donde ya se había hecho una importante inversión.

“Vemos que Ecopetrol está destruyendo un pozo profundo, que alimentaba un acueducto que se construyó con el objetivo de dar una alternativa, para las problemáticas que se originan por atentados y demás; En esta estructura el municipio y las empresas municipales han hecho una importante inversión y hoy lo están sellando” Expreso Sáenz.

A lo anterior indicó que “Ecopetrol debería darnos una solución a la problemática del agua en la región, y resulta que lo que hace es afectar a toda la comunidad destruyendo el pozo; Nosotros estamos denunciando esta situación, pues lo que hemos escuchado es que Ecopetrol no lo habilita porque su infraestructura que habían que traer podrían ocasionar malestar por sus dimensiones, pero traen unos equipos de gran calibre para destruirlo”

El líder afirmó que en la administración municipal del periodo 2008-2012 se invirtieron recursos importantes para poner en funcionamiento el lugar, y rechazan el accionar de la estatal petrolera.

“Ecopetrol debería darnos una alternativa, pues es con su producto que se ha venido afectando la comunidad; y en lugar de darnos una solución, lo que hace es afectarnos; Con nosotros, con la comunidad no se socializó en ningún momento esta iniciativa, y so lo hubieran hecho, la gente no lo hubiera aceptado, porque este acueducto pasa hacer una contingencia y ser la posibilidad de ofrecer agua potable a unas 5 mil familias de manera permanente”

Entre tanto, Celiar García, vecino del sector, indicó que desde el año 2012, el pozo está inactivo, luego de un mantenimiento ejecutado por el empresa, y el cual suministraba de agua potable a gran parte de Barrio Barco, uno de los sectores más poblados de la región.

Se espera pronunciamiento por parte de la Unión Sindical Obrera y la administración de Ecopetrol en la zona sobre esta situación, que según la comunidad no se socializó y además provocará un grave daño ambiental en el Catatumbo.