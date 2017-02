Comunidades indígenas y campesinas del Catatumbo proponen campamento humanitario cerca a zona de concentración de las Farc

La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) propone la creación de un resguardo humanitario cerca de Caño Indio zona rural de Tibú, punto de concentra del frente 33 de las Farc, a donde han llegado aproximadamente 500 hombres del grupo guerrillero.

Voceros de Ascamcat indicaron a RCN “nos preocupa la presencia de grupos paramilitares en la zona, identificados como las águilas negras por eso creemos que es importante crear un corredor humanitario y ubicarnos cerca de Caño Indio “

Ante estos señalamientos el secretario de víctimas de Norte de Santander Luis Fernando Niño dijo a RCN que no es prudente crear un campamento humanitario cerca de la zona veredal de concentración de las Farc, los protocolos establecidos con el Gobierno Nacional no lo estipulan y no se puede violar lo establecido.

Mientras que voceros de la comunidad indígena barí manifestaron “varias familias han salido de la zona rural de Tibù y Teorama por temor ante la presencia de grupos paramilitares en el Catatumbo y estan solicitando refugio en Venezuela”.

El comandante de la Fuerza Vulcano el General Alejandro López dijo a las comunidades campesinas que no tienen ninguna denuncia oficial de la presencia de grupos paramilitares y mucho menos de un desplazamiento hacía Venezuela.