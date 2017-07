Con la tecnología el usuario será el beneficiado en el servicio de taxi: vocero de los taxistas

Foto archivo: RCN Radio

El representante del gremio de los taxistas en Bogotá, Hugo Ospina, afirmó que con el retiro del taxímetro y el uso de aplicaciones para regulación del precio de las carreras, es el usuario el que va a recibir un mejor servicio.

Ospina aseguró que “con la tarifa por congestión, el taxista ya no tendrá la oportunidad de usar la fórmula de “para donde va”, porqué va a haber un incremento y no habrá justificación para no prestar el servicio”.

(Lea acá: Revolcón: desaparecen desde agosto taxímetros en Bogotá y carreras se cobrarán por aplicación)

Para el representante de los taxistas en Bogotá no es claro que todos los taxis van a quedar sin taxímetros, esta es una medida que está en diálogo con la Secretaría de la Movilidad

“Vamos a hacerle las recomendaciones del caso a las autoridades sobre el taxímetro y que esta medida se vaya desmontando gradualmente” indicó el vocero.

Ospina agregó que “el servicio de lujo viene con vehículos Mercedes Benz, Volvo, Audi y queremos capturar a nuestros usuarios y que no tenga taxímetro y que sea asociado a un excelente prestación del servicio”.

“Yo estaría de acuerdo con el cobro de una tarifa por medio de aplicaciones, porque esa es la principal queja de los usuarios” afirmó un taxista consultado por RCN Radio.

Otro taxista conductor de taxi aseguró que “sería bueno que todo taxista que es requerido por la ciudadanía preste el servicio, pero hay algunos que no recogen y por eso se daña el servicio”.

“Que se aplique lo que hacen los de Uber X, que cobran la tarifa dinámica, eso es bueno para el servicio de taxis”, dijo otro de los conductores consultados por RCNRadio.