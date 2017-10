Con plantón frente a la Gobernación, deportistas paralímpicos exigen asignación de recursos

Fotografía: Slendy Blanco / RCN Radio.

Escaso es el presupuesto que entrenadores y deportistas santandereanos reciben para el desarrollo de su preparación física para representar al departamento en competencias nacionales e internacionales, razón por la que adelantaron un plantón en las instalaciones de la gobernación departamental para exigir que los recursos económicos se giren al Indersantander y éstos puedan ser usados para el diario vivir.

Ismael Vega, entrenador de atletismo paralímpico, aseguró que radicó una carta para pedir mayor respaldo económico.

“Esto es por los deportistas de todas las áreas porque no estamos recibiendo los recursos que se están girando, no nos están apoyando como entrenadores, deportistas y demás que siempre han dejado en alto el nombre del departamento, porque en la tabla de posiciones no sale tal delegación sino queda Santander”.

Por su parte, Fredy González, presidente de la Liga Santandereana de Deportes para personas con limitaciones físicas aseguró que si no se giran los recursos económicos, los deportistas no podrán asistir a los Juegos Paaranacionales 2019.

“Nos preocupa el hecho de que no podamos asistir a nuestros Juegos Nacionales porque ya estamos en fase de convocatoria y nada que aparecen los recursos, lo único que nos dicen es que nunca hay plata”.

Unos 200 deportistas con discapacidades físicas y mentales se quedarían fuera de los juegos nacionales 2019 si no se asignan los recursos económicos para poder prepararse y asistir con los gastos adecuados.