Concejal del municipio de Villamaria se defiende de acusaciones en su contra

Foto/ Concejal Nancy Viviana Arcila

En dialogo con RCN Radio, la concejal del municipio de Villamaria Nancy Viviana Arcila Ocampo por el partido liberal, manifestó que los hechos de los cuales la acusan son falsos, al decir que ella ni uñas tiene para haberle cometido las heridas en el cuerpo al joven José Leonardo Holguín, quien denunció a las autoridades por lesiones personales.

En la entrevista manifestó la Honorable Concejal que todo se debió a que el grupo que la acompaña tiene como objetivo tener un espacio liberal independiente, lo cual va en contra según ella del ideal político que tiene el partido liberal en ese municipio, indicando que ” nosotros oficiamos el domingo 30 de julio en unas elecciones internas del partido liberal en contra de los ex alcaldes de villamaria, del diputado Silvio Arboleda, bueno una maquinaria vieja que hay del partido liberal, y yo soy una mujer que está montando un grupo liberal independiente, entonces nosotros ganamos las elecciones y a raíz de eso me comenzaron a atacar”.

De los hechos ya relacionados manifestó: “el martes el miércoles no me acuerdo del día, el muchacho me llamó y me dijo que subiera que él me iba firmar la plancha donde yo lo metí por el sector social, entonces yo subí a la casa de él, incluso él me estaba esperando, entonces yo le dije que por favor que si era tan amable y me firmaba, y comenzó a decirme que demálas que él vería que hacía, que entonces lo obligara, y entonces comenzó a agredirme , me estrujo y yo me puse muy brava y yo dije esas palabras tan feas que yo no debí decirlas, pero las dije”.

Finalmente la funcionaria agregó que el supuestamente agredido pertenecía a su grupo, y que incluso era uno de sus líderes, y que a pesar de que aveces no le hablaban bien del joven, trabajaron juntos y sacaron adelante buenos proyectos,pues lo considera un buen muchacho.